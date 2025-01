Fagner elogia postura e valoriza primeira vitória do Cruzeiro

O lateral-direito Fagner valorizou ser titular do Cruzeiro na vitória sobre o Tombense por 1 a 0. O triunfo no Mineirão, válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, foi o primeiro resultado positivo da Raposa na temporada 2025.

Vale lembrar que o Cruzeiro vem de dois empates. Ambos, porém, válidos pelo torneio de pré-temporada FC Series: 1 a 1 diante do São Paulo e 0 a 0 contra o arquirrival Atlético-MG. Inclusive, o clássico mineiro foi disputado no último sábado (18), nos EUA. Assim, o técnico Fernando Diniz não teve outra escolha a não ser enviar um time alternativo para o embate no Mineirão.

“Muito feliz por estrear em jogo oficial ao lado da torcida e com vitória. Foi um jogo duro e difícil. Tivemos uma viagem bem desgaste. Controlamos bem o jogo, mas é descansar porque quarta temos um novo desafio. Desgastante, sim. Dormir no avião não é a mesma coisa, mas a equipe veio bem preparada, e todo mundo que entrou se doou ao máximo e saímos felizes com a vitória”, comentou Fagner.

Com o resultado, o Cruzeiro lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro, com três pontos, ao lado do Villa Nova. Dessa forma, a Raposa defenderá a ponta visitando o Athletic na próxima quarta-feira (22), às 19h. A tendência, portanto, é que o time de Fagner e Fernando Diniz jogue com time titular.

