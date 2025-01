Negligência e valores astronômicos: detalhes sobre o divórcio de Pep Guardiola

A separação de Cristina Serra e Pep Guardiola, após 30 anos juntos, está sendo atribuído principalmente à negligência por parte do treinador. Os debates mais fervorosos da Espanha em torno do tema têm tratado a renovação do técnico com o Manchester City como a “gota d’água” para estilista de 61 anos, que já havia reclamado publicamente da dedicação excessiva do ex-marido ao futebol.

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. A relação entre eles inspirava fãs principalmente na Espanha, em que constantemente eram tratados como “referência” nos assuntos relacionados à vida amorosa.

Nos últimos dias, a mídia espanhola tem tratado o assunto com fervor também pelos valores astronômicos envolvidos no processo. Vale frisar que o treinador tem uma fortuna estimada em 117 milhões de euros (mais de R$ 730 milhões na cotação atual).

Renovação de Guardiola com City

No Manchester City desde 2016, Pep Guardiola tinha vínculo com o clube somente até junho deste ano, mas decidiu renová-lo em novembro de 2024. O técnico assinou com os ingleses por mais duas temporadas, ou seja, até o final das competições de 2026/27. Essa escolha, entretanto, lhe custou grande parte da vida pessoal.

O jornal espanhol Sport atribuiu o acordo com o City ao fim da união de 30 anos com Cristina. Isso porque a estilista havia combinado com Pep que a família deixaria a Inglaterra em 2025, conforme programado na última renovação. Ela, inclusive, já vinha passando mais tempo em Barcelona junto aos filhos – o que contribuiu para o distanciamento do ex-casal.

“A esposa do técnico catalão o culpou por colocar tanto esforços em seus projetos profissional e sentiu a necessidade de deixar Manchester”.

Há tempos que Serra não escondia sua insatisfação com o excesso de dedicação do técnico à carreira, negligenciando, em sua visão, a vida familiar. Após a renovação, Cristina entendeu que seguiria perdendo espaço na relação e chegou ao limite.

A decisão pelo divórcio ocorreu em dezembro, pouco depois da renovação, mas os dois ainda passaram as festividades de fim de ano juntos em Barcelona. Os dois ainda tentaram realinhar os planos de mudança para os Emirados Árabes, mas os objetivos distintos para curto prazo o impediram.

“Durante o Natal [de 2024] os dois estiveram em Barcelona e curtiram as festas de fim de ano juntos. Mas a decisão de renovar seu contrato com o Manchester City fez com que a Cristina chegasse mesmo ao limite. A crença é que a família já havia decidido que o período deles na Inglaterra havia chegado ao fim e que buscariam uma nova vida nos Emirados Árabes Unidos”, relatou o Sport.

Valores astronômicos

O impacto financeiro do divórcio também chamou atenção da mídia local. Estima-se que o salário anual de Pep seja de 22,4 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões), e seu patrimônio líquido de 117 milhões de euros.

A divisão de bens do casal inclui propriedades de luxo, em mais de três países, além de uma extensa coleção de itens de alto padrão. Contudo, ainda de acordo com a mídia local, o espanhol abriu mão de parte significativa da fortuna para ex-esposa e filhos – incluindo a mansão que viviam em Manchester.

