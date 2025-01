Impeachment de Augusto Melo será votado nesta segunda-feira

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir, nesta segunda-feira (20/01), para votar o possível impeachment do presidente Augusto Melo. O pleito é no modelo de maioria simples. Ou seja, conta os conselheiros que compareceram. Exemplo: se apenas 60 forem, o impeachment seguirá com 31 votos favoráveis, mesmo que todos os que não votaram sejam contra.

A votação deveria ter acontecido em dezembro. Porém, Augusto Melo conseguiu uma liminar da Justiça impedindo a reunião quando os conselheiros já estavam no Parque São Jorge. Contudo, com a decisão judicial derrubada, o novo encontro foi marcado para esta segunda. A primeira chamada será às 18h, mas a reunião só deve iniciar após as 19h.

O pedido de impeachment de Augusto Melo se baseia primordialmente nas supostas irregularidades do contrato com a VaideBet, que ainda está sob investigação da Polícia Civil. A comissão de ética do clube tentou suspender a votação, já que as autoridades ainda não chegaram em uma conclusão. Contudo, o Conselho Deliberativo decidiu seguir em frente.

Caso o Conselho Deliberativo aprove o impeachment, o processo seguirá para a votação dos associados. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios. A expectativa é que a grande maioria compareça à votação.

Além disso, se o impeachment for aprovado, quem assume o cargo interinamente é o 1º vice-presidente, Osmar Stábile, que deverá convocar em até cinco dias uma Assembleia Geral de associados para, como última instância, referendar a decisão.

Otimismo de Augusto Melo

Apesar de estar passando por um processo de impeachment, o mandatário Augusto Melo se mostrou confiante para a votação nesta segunda. Segundo o próprio presidente, ”só Deus tira” ele do cargo.

“Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas, que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui, é porque tem um propósito”, disse Augusto Melo, ao canal Identidade Corintiana.

“O Corinthians está sendo melhorado em tudo. Vai voltar a ser protagonista, mas eles (oposição) não querem deixar a gente trabalhar. Não vou abandonar jamais o meu cargo. A princípio, me sufocaram financeiramente com toda aquela coisa orquestrada de empresário, justiça e bloqueio. Com tudo isso, estamos honrando nossos compromissos. De que forma? Buscando receitas fora e dando credibilidade para o clube”, completou o mandatário.

