Apesar de miocardite, Fluminense não procura reposição imediata para Ganso

O Fluminense informou que não terá Paulo Henrique Ganso à disposição por pelo menos um mês em virtude do quadro de miocardite. Entretanto, no momento, o clube carioca não buscará uma reposição para o camisa 10 e irá aguardar a recuperação do atleta. A informação é do portal “ge”.

Afinal, por ser uma pequena “miocardite”, o Tricolor segue otimista com o retorno do jogador no período divulgado nno último sábado (18).

Vale destacar que a atual janela de transferências do futebol brasileiro fica aberta até o dia 28 de fevereiro. Contudo, outra será aberta antes do Mundial de Clubes, em junho.

Dentro de um mês, o Departamento Médico irá avaliar o atleta. Assim, caso não seja liberado, uma nova avaliação acontecerá no mês seguinte. Ele não apresentou qualquer sintoma antes do diagnóstico.

A equipe principal do Fluminense realizou, no CT Carlos Castilho, um jogo-treino contra o Porto Real e venceu por 5 a 0. Lima, Germán Cano, Manoel, Martinelli e Lelê marcaram os gols, e Mano Menezes já trouxe uma escalação sem o camisa 10.

O Tricolor entrou em campo com: Marcelo Pitaluga; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Lima; Serna, Keno e Cano. Lima foi o responsável pela função, mas o treinador pode usar Arias mais centralizado e observa as possibilidades, inclusive na base, com Isaque.

Por fim, além de Ganso, Renato Augusto, Fábio e Arias (desconforto muscular) não participaram do confronto, assim como Kauã Elias e Canobbio (estiveram no duelo com o Maricá pelo Carioca).