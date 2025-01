Filha de ícone do Liverpool anuncia gravidez de filho de mafioso “do nível mais alto” da Irlanda

A jovem Lilly-Ella Gerrard, filha do ex-jogador Steven Gerrard, ícone do Liverpool, e seu companheiro Lee Byrne anunciaram a primeira gravidez do casal nas redes sociais. O avô paterno da criança é Liam Byrne, conhecido como um dos mais poderosos mafiosos da Irlanda – condenado a cinco anos de prisão por um plano para enganar as autoridades e porte ilegal de armas.

Liam Byrne tem um histórico de crimes que vão desde tráfico de drogas à assalto a mão armada. Além disso, ele lidera um esquema conhecido pelo Supremo Tribunal como “Byrne Organised Crime Group” e ainda é creditado pela imprensa britânica como membro de pelo menos dois grupos do crime organizado.

Condenado a cinco anos de prisão, Liam agiu em conjunto com Thomas Kavanagh num plano para enganar as autoridades. Ele plantou armas em um esconderijo falso para dar coordenadas do local à polícia e garantir redução de pena em outro crime, ligado ao tráfico de drogas.

Em 2018, o tribunal irlandês considerou Byrne um mafioso do “nível mais alto” do crime organizado. Ele já chegou a fugir do país depois de ter milhões de libras apreendidas e viu seu irmão, David Byrne, ser morto a tiros em meio à disputa entre organizações criminosas.









Uma publicação compartilhada por Lilly-Ella (@lilly.gerrardd)





Pena de prisão reduzida

O governo anunciou a redução da pena de Liam em outubro do ano passado – para os cinco anos mencionados acima. A decisão trouxe esperança a Lee Byrne, filho do mafioso. “Isso aí, temos fé! Te amo, pai! Vejo você em breve”, vibrou à época.

Lily-Ella Gerrard não ficou de fora da comemoração e também vibrou com a nova pena nas redes sociais. “Estou tão feliz pelo resultado. Tão feliz pelo meu Lee! Te amo muito, muito! Para sempre”.

O casal, que agora espera um bebê, está junto desde abril de 2022.

Steven Gerrard no Liverpool

Um dos ícones do futebol inglês, o ex-jogador fez história pelo Liverpool – clube que defendeu entre 1998 e 2015. O ex-capitão dos Reds também colecionou passagens emblemáticas pela seleção nacional entre 2000 e 2014. Ele se aposentou em 2016, jogando pelo LA Galaxy, nos Estados Unidos.

O eterno capitão estreou pelos Reds em novembro de 1998 e disputou 710 partidas até sua despedida do clube, em maio de 2015. Depois do primeiro gol, em dezembro de 1999, marcou outros 185 e ainda contribuiu com 145 assistências.

Gerrard deixou o Liverpool com uma série de honrarias. Sagrou campeão da FA Cup (2001 e 2006); Taça da Liga (2011, 2003 e 2012)/ Liga dos Campeões (2005); Supertaça Europeia (2001) e Taça UEFA (2001).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.