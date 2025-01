Florentino Pérez é reeleito presidente em menos de meia hora no Real Madrid

O atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi reeleito neste domingo (19), em um processo apenas protocolar, que durou cerca de meia hora. Afinal, o candidato não teve adversário no pleito, e uma reunião da junta eleitoral confirmou sua vitória. O clube espanhol divulgou a ata do encontro.

Dessa forma, prestes a completar 78 anos, no dia 8 de março, Pérez chega ao sétimo mandato à frente do Real, o quinto consecutivo, e comandará o clube até 2029.

O espanhol entrou no cargo pela primeira vez em 2000 e foi reeleito quatro anos depois na disputa com Lorenzo Sanz. Durante esse período, a equipe conquistou 11 títulos, incluindo um Mundial Interclubes (2002), duas Champions League (1999/2000 e 2001/02) e quatro Campeonatos Espanhóis.

Além disso, ele retornou ao cargo em 2009, aclamado em uma eleição sem adversário, algo que se repetiu nos quatro pleitos seguintes. Até o momento, o dirigente soma 37 conquistas no futebol masculino, com destaque para os últimos dez anos, com cinco Champions, cinco Mundiais de Clubes e quatro La Ligas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.