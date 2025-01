Pepê, do Porto, rebate crítica de técnico em rede social: ‘Sujo’

O brasileiro Pepê, que atualmente defende o Porto, em Portugal, se envolveu em uma polêmica com o treinador, Vitor Bruno. Assim, ele usou as redes sociais para responder as críticas do técnico após a derrota por 3 a 1 para o Gil Vicente.

“Diz o cara que me exclui do treino por fazer gol na mini baliza com força, que mandou eu treinar a semana toda sozinho em volta do campo. Sempre fui honesto e sabia que não vinha passando por um momento bom e que eu precisava melhorar, mas NUNCA deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem… E é sujo da parte de alguns, falar que eu não estava a ver o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com minha família e meus amigos. Dizem que eu estava a jogar? Da mesma forma que estou no dragão, e essa mesma conta está a jogar, ou também trouxe meu portátil pra cá? É mais fácil julgar do que ir atrás da verdade”, escreveu.

No entanto, a publicação não ficou muito tempo no ar, uma vez que o jogador apagou o post logo depois.

Ausência de Pepê

O atrito público entre Pepê e Vitor Bruno começou após o jogador ficar de fora do confronto contra o Gil Vicente. Dessa forma, ao ser questionado o motivo da ausência do atacante, o técnico afirmou que a decisão é do próprio atleta.

“Pepê não está aqui por vontade dele. Quando um jogador se exclui de participar nos jogos, o treinador tem pouco a fazer. Há muitos que querem, outros não querem tanto. Quem quer veio, lutou, entregou-se de alma. Isto é para quem quer“, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.