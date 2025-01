Botafogo se despede de Luiz Henrique: ‘Marcou nome na história’

Depois do Zenit anunciar a contratação do atacante Luiz Henrique, o Botafogo se despediu do jogador pelas redes sociais, nesta segunda-feira (20). O clube destacou a sua passagem no Alvinegro e as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024.

“O Pantera Negra marcou o nome na história do Clube Mais Tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7: Garrincha!”, destacou em trecho de agradecimento.

Vestindo a mítica camisa 7 alvinegra, Luiz Henrique foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e foi eleito o Rei da América. Além disso, o jogador acumulou convocações para a Seleção Brasileira.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo e do Lyon, John Textor sempre deixou a decisão nas mãos de Luiz Henrique. Ele chegou ao Botafogo no começo de 2024 e teve uma trajetória vitoriosa pelo alvinegro. Em 55 jogos, o jogador marcou 12 gols e deu cinco assistências. Eleito o “Rei da América”, Luiz Henrique marcou um dos gols do Botafogo na decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique, afinal, está de volta à Europa. Por lá, ele defendeu o Betis e Andaluzia (ESP), antes de chegar ao Botafogo, no início do ano passado. Por fim, o valor da negociação gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões na cotação atual).

