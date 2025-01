Abel Ferreira, do Palmeiras, lança modelo exclusivo de relógio; veja fotos e valor

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, lançou nesta segunda-feira (20) uma linha de relógios “ONE by Abel Ferreira” – uma referência ao “Todos Somos Um”, em parceria com a Magnum.

São apenas 500 modelos e custa R$ 3.499. São peças com numeração e quem comprar, poderá gravar o próprio nome na peça. Além disso, conta com autógrafo do técnico.

O modelo tem a cor verde predominante no visor, e a palavra ONE destacada em vermelho, completando o dourado da peça. A caixa é em aço dourado e a pulseira é de couro, na cor marrom. O relógio também conta com a famosa frase “Cabeça Fria, Coração Quente”, utilizada pelo treinador. Vale ressaltar que essa frase também é título de um de seus livros.

O português revelou que participou de todo o processo de criação, que aconteceu no ano passado.

“Meu estilo e ideias foram cuidadosamente incorporados nesta peça, que representa a união perfeita entre duas das minhas paixões: os relógios e o futebol. O relógio carrega em si experiências, emoções, histórias e, sobretudo, conexões profundas que fui vivenciando ao longo da minha jornada no Brasil, e que desejo que possam sentir quando o colocarem no pulso”, disse.

Abel Ferreira vai doar lucro

Assim como aconteceu com o livro “Cabeça Fria, Coração Quente”, o técnico Abel Ferreira vai doar todo o seu lucro, ou seja, o valor correspondente a sua parte nas vendas. No entanto, não teve a divulgação de qual instituição vai receber o benefício.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.