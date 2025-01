Atalanta x Sturm Graz: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (21), Atalanta e Sturm Graz se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, no duelo que abre a 7ª rodada, a penúltima da principal competição de clubes do planeta.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega a Atalanta

Os italianos estão na 13ª posição, com 11 pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. No entanto, o atual campeão da Liga Europa quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para somar três pontos e chegar na última rodada com chances de assegurar uma vaga direta nas oitavas de final. A diferença para o Lille, primeiro no G8, é de apenas dois pontos.

Contudo, o técnico Gasperini segue com alguns problemas no elenco. Assim, Kossounou, Juan Cuadrado e Scamacca, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

Como chega o Sturm Graz

Por outro lado, o Sturm Graz pode confirmar a eliminação nesta fase de liga nesta terça-feira. Isto porque o time está com apenas três pontos, na 29ª posição, e somente a vitória fora de casa interessa para o clube continuar sonhando com uma vaga nos playoffs do mata-mata. No entanto, as chances são mínimas, visto que a diferença para o Dínamo, 24º, é de cinco pontos, com apenas mais seis em disputa.

Contudo, o Sturm Graz é o líder do Campeonato Austríaco, com 36 pontos em 16 jogos, e quer se inspirar na força que tem no futebol nacional para encerrar a fase de liga da Champions da melhor maneira possível.

Por fim, além das dificuldades em campo, o técnico Jurgen Saumel precisa lidar com dois desfalques importantes. Isto porque Max Johnston e Seedy Jatta estão lesionados e são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

Atalanta x Sturm Graz

7ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 21/01/2025, às 14h45 (de Brasília).

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Hien, Djimsiti, Ruggeri; De Roon, Éderson, Samardžic; Lookman e Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Sturm Graz: Scherpen; Geyrhofer, Aiwu, Wuthrich, Lavalee; Chukwuani, Yalcouye, Stankovic, Kiteishvili; Boving, Jatta. Técnico: Jurgen Saumel.

Árbitro: Donatas Rumšas (LIT).

Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming).

