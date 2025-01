Atlético de Madrid x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

A Fase de Liga da Champions League 2024/2025 chega em sua reta final. Nesta terça-feira (21), o Atlético de Madrid vai receber o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, às 17h (de Brasília), no Cívitas Metropolitano, em Madri. A equipe de Diego Simenone busca entrar no G8 da tabela, enquanto os alemães estão com classificação encaminhada para o matata da principal competição europeia.

O Atlético de Madrid é o 11º colocado da Fase de Liga, com 12 pontos conquistados, um a menos que o Lille, última equipe da zona de classificação ao mata-mata. Uma vitória sobre o Bayer deixa o time de Diego Simeone com plenas chances de avançar direto para as oitavas de final. O Bayer Leverkusen, por outro lado, está com a classificação bem encaminhada para o mata-mata. Os alemães, afinal, estão na quarta posição, com 13 pontos, e se vencer vai praticamente carimbar seu passaporte para a próxima fase da Champions. O time vem de dois triunfos na competição, contra Salzburg e Inter de Milão.

Onde assistir

O duelo entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen terá transmissão do Space (canal fechado) e da plataforma de streaming Max.

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid não terá à disposição o atacante Alexander Sorloth, lesionado. Além disso, o técnico Diego Simeone ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro José Maria Giménez, que lida com problemas físicos. Mesmo assim, a equipe madrilenha vem de três vitórias e não pode vacilar se quiser se manter perto do grupo dos oito primeiros, que avançam direto à fase eliminatória.

Questionado sobre a importância do jogo na busca pela vaga entre os oito primeiros colocados, Simeone destacou a busca pela decisão: “Vamos competir com o nosso objetivo em mente. O clube nunca ganhou a Champions League e o nosso objetivo é chegar a essa final, que é tão desejada por nós.”

Como chega o Leverkusen

Comandada por Xabi Alonso, a equipe de Leverkusen venceu todos os jogos que disputou em 2025 e vive momento inspirado na temporada. O sucesso do Bayer também pode ser explicado pela saúde de seu elenco, que chega à segunda metade da temporada com apenas três baixas: Amine Adli, Jeanuel Belocian e Victor Boniface.

Desde o último compromisso pela Liga dos Campeões, o Leverkusen, afinal, venceu todas as suas últimas cinco partidas oficiais, falhando em marcar mais de um gol apenas uma vez. Graças a incrível consistência, o time ocupa a vice-liderança da Bundesliga e também pode pensar em título caso o Bayern de Munique dê alguma margem.

ATLÉTICO DE MADRID x LEVERKUSEN

7ª rodada da fase de liga da Champions League 2024/25

Data-Hora: 21/1/2025 (terça-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Riyadh Metropolitano, Madrid, na Espanha (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Galan, Lenglet, Le Normand, Llorente; Lino, Barrios, De Paul, Simeone; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Hincapié, Tapsoba, Mukiele, Grimaldo; Xhaka, Garcia, Frimpong, Wirtz, Hofmann; Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Davide Massa-ITA

VAR: Aleandro Di Paolo-ITA

