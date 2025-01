Botafogo desiste da contratação de Cucho Hernández

O Botafogo precisa reforçar o elenco após saídas em massa, porém não fará loucuras. O clube desistiu da contratação de Cucho Hernández, do Colombus Crew. Segundo a “ESPN”, o Alvinegro jogou a toalha após tentativas de fechar o acordo com o atacante colombiano. Assim, John Textor, sócio da SAF do Glorioso, agora vai tentar buscar outros jogadores na janela.

O clube carioca tinha como prioridade o colombiano para reforçar o setor ofensivo da equipe, mas o jogador pediu um alto valor salarial e luvas distantes da realidade do clube. Aliás, Hernández era visto como um possível substituto para Luiz Henrique e Júnior Santos.

Desde que chegou aos Estados Unidos em 2022, o atacante colombiano disputou 93 partidas e soma 58 gols e 26 assistências pelo time do estado de Ohio. Ele foi eleito segundo melhor jogador da MLS na última temporada, ficando atrás somente do argentino Lionel Messi, do Inter Miami.

Como está a negociação por Marlon Gomes e Bitello

Apesar da desistência da contração do colombiano, o Botafogo segue interessado em Bitello. O clube carioca acertou com o jogador, mas não consegue um acordo com o clube russo, Dínamo Moscou. O Alvinegro, por sinal, não vai aumentar a última proposta feita para o jogador.

A primeira oferta do Botafogo ao Dínamo foi de 10 milhões de euros, a segunda de 13 milhões e a terceira de 15 milhões. As pretensões iniciais dos russos eram chegar perto de 25 milhões para a venda de Bitello, mas a vontade do jogador em deixar o clube é um fator para aceitar cifras menores.

Assim como acontece com o atacante, o cenário é similar com o volante Malon Gomes. As partes já se acertaram, porém, ainda não houve acordo com o Shakhtar Donetsk. O clube de General Severiano já enviou oferta pelo ex-vascaíno, mas os ucranianos seguem sem dar uma resposta definitiva.