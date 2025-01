Joia do Fluminense lidera quesitos ofensivos no Carioca; saiba

Apesar dos resultados negativos e ainda em busca de sua primeira vitória no Carioca, o Fluminense tem algo a se apegar. O jovem Riquelme Felipe, de apenas 17 anos, lidera dois quesitos importantes no quesito ofensivo.

Ele, titular nas duas primeiras rodadas e suplente utilizado na terceira, domina os dribles e os passes-chave, aqueles que precedem uma finalização. A revelação do Fluminense tem incríveis 7,7 dribles certos por jogo, com 75% de sucesso nas tentativas. Dessa forma, é o maior driblador do certame até o momento.

Foram 11 dribles contra o Maricá (em 12 tentativas), oito contra o Sampaio Corrêa (de 14) e quatro contra o Volta Redonda (de seis). Além disso, o jovem tem colocado seus companheiros na cara do gol. Ele possui média de 2,3 passes-chave por jogo, ainda que nenhuma tenha terminado no fundo da rede.

Afinal, o único tento do Fluminense na temporada foi de pênalti, com Kauã Elias. Na terceira rodada, no último sábado (18), Riquelme Felipe sofreu pênalti já no apagar das luzes, e o novo camisa 9 tricolor mandou para o fundo do barbante, evitando a segunda derrota do Flu na competição.

