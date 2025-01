Toulouse acusa Lyon de fraude na inscrição de Thiago Almada

O Toulouse acusou o Lyon de fraude pela inscrição de Thiago Almada, contratado junto ao Botafogo, e apresentou uma queixa antes do jogo entre as equipes pela 18ª rodada do Campeonato Francês, que terminou empatado sem gols no último final de semana. Almada, campeão do mundo com a Argentina no Qatar, não chegou a entrar em campo.

O Lyon, que tem John Textor como proprietário, enfrenta restrições para contratar jogadores devido a problemas financeiros e, inclusive, pode ser rebaixado. Apesar disso, o contrato de Thiago Almada teve a aprovação da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

O meia-atacante teve uma breve, mas vitoriosa passagem pelo Botafogo. Em seis meses sob o comando do técnico Arthur Jorge no Glorioso, Almada conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com a camisa alvinegra. Após a grande temporada no futebol brasileiro, Almada chegou ao Lyon por empréstimo “sem custos” ao clube francês.

Agora, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) vai analisar a queixa apresentada pelo Toulouse.

