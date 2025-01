Clube russo avança para contratar Lorran, do Flamengo

O CSKA, da Rússia, segue em busca de conseguir fechar a contratação de Lorran, do Flamengo. Após algumas tentativas recusadas, o clube russo aumentou a proposta milionária para sacramentar a negociação pelo meio campista. Diante dos valores ofertados, as tratativas podem ter desfecho positivo para o time russo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Assim, o CSKA ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos de Lorran. De momento, o atleta não vê problema em atuar no país e aceitou a proposta. Agora, os agentes conversam com o Rubro-Negro e o clube da Rússia.

A primeira oferta do CSKA por Lorran foi de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. Dono de 70% (Madureira tem 30%), o Flamengo ficaria com apenas 2,8 milhões de euros (R$ 17,4 milhões). Entretanto, o Rubro-Negro recusou. Portanto, os russos aumentaram a proposta para 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) pelos mesmos 100%, porém o Fla voltou a dizer “não”.

Lorran soma 34 jogos e dois gols marcados pelo Flamengo. Ele se profissionalizou em 2023 e tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, em 24 de janeiro de 2023, no empate com o Bangu.

Lorran é uma das principais ‘joias’ recentes reveladas nas categorias de base do Flamengo. Na temporada passada, o cria do Ninho teve destaque no elenco profissional do clube durante a Copa América. Após esse período, no entanto, o meia perdeu espaço no time. Neste início de 2025, ele ficou com a equipe alternativa do Fla para disputar o Campeonato Carioca.

