Palmeiras insiste em Matheus Pereira, mas esbarra no desejo do Cruzeiro

O Palmeiras deseja reforçar seu setor criativo e, para isso, está no mercado com um alvo: o meia Matheus Pereira. No entanto, ele esbarra na vontade da diretoria do Cruzeiro.

A Raposa já deixou claro que, neste momento, Pereira não é negociável e fixou um valor altíssimo para iniciar qualquer conversa. Em janeiro, Pedro Lourenço garantiu que a negociação começaria em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões).

O Palmeiras, contudo, segue com suas tentativas. Nos últimos dias, a diretoria paulista fez uma nova proposta: 14 milhões de euros (R$ 88 milhões). A informação divulgada inicialmente pelo portal Goal.

O Cruzeiro entende que Matheus Pereira é essencial para o projeto atual, além de ser um dos grandes nomes do meio-campo do futebol brasileiro. Por isso, a diretoria não está disposta a iniciar negociações.

Pereira, aliás, é alvo do time celeste desde o fim do ano passado. No entanto, a situação não avançou desde então e a tendência é que permaneça assim.

