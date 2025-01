Nottingham Forest renova contrato de Murillo até 2029

O Nottingham Forest vive um grande momento na Premier League e ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela de classificação. Dessa maneira, a bela fase do time em campo também se reflete em boas notícias para os torcedores. Isto porque, nesta segunda-feira (20), o clube anunciou a extensão do contrato do zagueiro brasileiro Murillo.

Inicialmente com contrato válido até 2028, Murillo acertou uma renovação que melhora suas condições financeiras e estende o vínculo por mais um ano, até 2029. Além disso, a renovação chega em meio a rumores de interesses do Chelsea, Liverpool e até do Real Madrid no jovem defensor.

Na temporada passada, o Chelsea chegou a oferecer Trevor Chalobah como parte da negociação para tentar contratar Murillo, mas não houve acordo.

Murillo, de 22 anos, foi contratado junto ao Corinthians em 2023 por 12 milhões de euros e tem se destacado sob o comando do técnico português Nuno Espírito Santo. Na atual temporada, o defensor já participou de 21 partidas e marcou um gol, o primeiro pelo Nottingham, na derrota por 3 a 1 para o Newcastle, na 11ª rodada.

Ao lado de Milenkovic, Murillo forma uma das defesas mais sólidas da Premier League. Ao todo, a equipe sofreu apenas 22 gols e só não é a melhor defesa da competição, pois o Arsenal levou 21.

