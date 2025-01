Chelsea bate Wolves e volta a vencer na Premier League

A sequência negativa do Chelsea na Premier League chegou ao fim. Nesta segunda-feira (20), os Blues venceram o Wolves por 3 a 1, no Stamford Bridge, na partida de encerramento da 22ª rodada do Campeonato Inglês. Adarabioyo, Cucurella e Madueke marcaram os gols dos donos da casa, e o time londrino voltou a vencer após cinco jogos. Doherty descontou para o Wolverhampton.

Dessa maneira, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias após perder forças na briga pelo título e se manteve no G-4 da Premier League. Com o resultado, os Blues chegaram aos 40 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool. Ao mesmo tempo, manteve a vantagem de dois pontos sobre o Manchester City, 5º colocado.

Por outro lado, o Wolverhampton segue na luta contra o rebaixamento e chegou a terceira derrota seguida na Premier League. A equipe está na 17ª posição, com 16 pontos, empatados com o Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento no 18º lugar. Além disso, o time comandado pelo técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, não vence há quatro rodadas na competição.

Jogos da 22ª rodada da Premier League

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham 0x2 Crystal Palace

Leicester 0x2 Fulham

Arsenal 2×2 Aston Villa

Domingo (19/1)

Manchester United 1×3 Brighton

Nottingham Forest x Southampton

Everton x Tottenham

Ipswich 0x6 Manchester City

Segunda-feira (20/1)

Chelsea 3×1 Wolverhampton

