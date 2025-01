Real Madrid é eleito o melhor clube do mundo de 2024 pela IFFHS; Botafogo e Flamengo estão no Top-10

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) anunciou, nesta segunda-feira (20), o Real Madrid como o melhor clube do mundo em 2024. Além disso, há a presença de Botafogo e Flamengo no Top-10. O Alvinegro, campeão da Libertadores e do Brasileiro, ficou em quinto e o Rubro-Negro, que conquistou a Copa do Brasil, em oitavo.

O Botafogo, logo, ficou atrás do Bayer Leverkusen (2º), Atalanta (3º) e Liverpool (4º), além claro do líder Real Madrid. Já o Flamengo teve à frente a dupla Manchester City (7º) e Barcelona (8º). Enfim, para completar o Top-10, estão Atlético de Madrid (9º) e Borussia Dortmund (10º).

Além de Botafogo e Flamengo, mais 11 clubes brasileiros estiveram, aliás, na lista dos 100 maiores times do mundo em 2024: Atlético-MG (13º), São Paulo (29º), Corinthians (30º), Palmeiras (32º), Cruzeiro (42º), Fortaleza (43º), Bragantino (46º), Internacional (50º), Athletico-PR (50º), Fluminense (50º) e Grêmio (76º).

Confira lista completa com Real Madrid líder e 13 clubes do Brasil

Lugar Clube País / nível Confederação Pontos 1 Real Madrid CF Espanha / 7 / UEFA 441 2 Bayer 04 Leverkusen Alemanha / 7 / UEFA 384 3 Atalanta Bergamasca Itália / 7 / UEFA 380 4 Liverpool FC Inglaterra / 7 / UEFA 345 5 Botafogo FR Brasil / 7 / CONMEBOL 339 6 Manchester City FC Inglaterra / 7 / UEFA 327 7 FC Barcelona Espanha / 7 / UEFA 324 8 CR Flamengo Brasil / 7 / CONMEBOL 308 9 Clube Atlético de Madrid Espanha / 7 / UEFA 304 10 BV Borussia 09 Dortmund Alemanha / 7 / UEFA 298 11 Arsenal FC Inglaterra / 7 / UEFA 297 12 FC Internazionale Milão Itália / 7 / UEFA 296 13 Club Atlético Mineiro Brasil / 7 / CONMEBOL 288 14 Atlético de Bilbau Espanha / 7 / UEFA 285 15 FC Bayern de Munique Alemanha / 7 / UEFA 284 16 Juventus FC Itália / 7 / UEFA 275 17 SS Lazio Itália / 7 / UEFA 270 18 ACF Fiorentina Itália / 7 / UEFA 262 18 Chelsea FC Inglaterra / 7 / UEFA 262 20 AC Milão Itália / 7 / UEFA 258 20 SL Benfica Portugal / 6 / UEFA 258 22 CA River Plate Argentina / 6 / CONMEBOL 256 23 Paris Saint-Germain FC França / 6 / UEFA 254 24 Clube Brugge KV Bélgica / 6 / UEFA 252 24 Sporting Lisboa Portugal / 6 / UEFA 252 26 AS Roma Itália / 7 / UEFA 251 27 Feyenoord Roterdão Holanda / 6 / UEFA 240 27 Aston Villa FC Inglaterra / 7 / UEFA 240 29 São Paulo FC Brasil / 7 / CONMEBOL 238 30 SC Corinthians Brasil / 7 / CONMEBOL 237 31 Racing Club Avellaneda Argentina / 6 / CONMEBOL 236 32 SE Palmeiras Brasil / 7 / CONMEBOL 233 33 Olympiacos CFP Grécia / 5 / UEFA 230 34 Al Ahly SC Egito / 5 / CAF 229,5 35 Lille OSC França / 6 / UEFA 229 36 Manchester United FC Inglaterra / 7 / UEFA 228 37 Galatasaray SK Turquia / 6 / UEFA 226 38 União Saint-Gilloise Bélgica / 6 / UEFA 224,5 39 Fenerbahçe SK Turquia / 6 / UEFA 223 40 AFC Ajax Holanda / 6 / UEFA 218 41 GNK Dínamo Zagreb Croácia / 5 / UEFA 216,5 42 Cruzeiro EC Brasil / 7 / CONMEBOL 216 43 Fortaleza EC Brasil / 7 / CONMEBOL 214 44 FC Porto Portugal / 6 / UEFA 212 45 CA Peñarol Uruguai / 4 / CONMEBOL 208,75 46 RB Bragantino Brasil / 7 / CONMEBOL 203 47 FC Vitória Plzen República Checa / 5 / UEFA 200,5 48 Real Sociedade Espanha / 7 / UEFA 200 49 FCSB Bucareste Romênia / 5 / UEFA 195,5 50 SC Internacional Brasil / 7 / CONMEBOL 195 50 Clube Atlético Paranaense Brasil / 7 / CONMEBOL 195 50 Fluminense FC Brasil / 7 / CONMEBOL 195 53 RSC Anderlecht Bélgica / 6 / UEFA 194 54 Vitória SC Guimarães Portugal / 6 / UEFA 192 55 Celta FC Escócia / 5 / UEFA 190,5 56 PSV Eindhoven Holanda / 6 / UEFA 190 57 Eintracht Frankfurt Alemanha / 7 / UEFA 189 58 CA Boca Juniors Argentina / 6 / CONMEBOL 188 59 PAOK Salónica FC Grécia / 5 / UEFA 187,5 60 Independiente Medellín Colômbia / 6 / CONMEBOL 186 60 Sporting Braga Portugal / 6 / UEFA 186 62 CA Lanús Argentina / 6 / CONMEBOL 184 63 Clube Nacional Uruguai / 4 / CONMEBOL 183 64 VFB Estugarda 1893 Alemanha / 7 / UEFA 182 65 Al-Hilal FC (Futebol) Arábia Saudita / 4 / AFC 181,25 66 AC Sparta Praga República Checa / 5 / UEFA 180 66 Real Betis Espanha / 7 / UEFA 180 68 CA Talleres Córdoba Argentina / 6 / CONMEBOL 178 68 Clube Liberdade Paraguai / 5 / CONMEBOL 178 70 Olympique Lyonnais França / 6 / UEFA 176 71 Rangers FC Escócia / 5 / UEFA 174,5 72 CDP Júnior Colômbia / 6 / CONMEBOL 174 73 Panathinaikos FC Grécia / 5 / UEFA 173,5 74 Bolonha FC 1909 Itália / 7 / UEFA 173 75 Tottenham Hotspur FC Inglaterra / 7 / UEFA 172 76 Grêmio FB Brasil / 7 / CONMEBOL 171 77 PFC Ludogorets Bulgária / 4 / UEFA 169,75 78 Maccabi Tel Aviv FC Israel / 5 / UEFA 169,5 79 CSD Colo Colo Chile / 4 / CONMEBOL 169 79 KAA Gent Bélgica / 6 / UEFA 169 81 Qarabag FK Azerbaijão / 4 / UEFA 168,75 82 FK Bodø / Glimt Noruega / 4 / UEFA 167 83 Zamalek SC Egito / 5 / CAF 166 83 AS Mônaco FC França / 6 / UEFA 166 85 Estádio Brestois 29 França / 6 / UEFA 160 86 LD Alajuelense Costa Rica / 3 / CONCACAF 156 87 Istambul Basaksehir FK Turquia / 6 / UEFA 155 88 Besiktas JK Turquia / 6 / UEFA 154 88 SSC Nápoles Itália / 7 / UEFA 154 90 SK Rapid Viena Áustria / 5 / UEFA 153 91 SK Slavia Praga República Checa / 5 / UEFA 152,5 92 Villarreal CF Espanha / 7 / UEFA 151 93 RCD Maiorca Espanha / 7 / UEFA 150 93 Cercle Brugge KSV Bélgica / 6 / UEFA 150 95 Girona FC Espanha / 7 / UEFA 149 96 SK Sturm Graz Áustria / 5 / UEFA 147,5 97 Millonarios FC Colômbia / 6 / CONMEBOL 146 98 FK Estrela Vermelha Belgrado Sérvia / 4 / UEFA 145 99 Pirâmides FC Egito / 5 / CAF 144 99 Ferencvaros TC Hungria / 3 / UEFA 144 100 Yokohama F. Marinos Japão / 4 / AFC 143,75

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.