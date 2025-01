Danilo escolhe Flamengo e negocia rescisão com Juventus

De saída da Juventus, Danilo definiu o futuro e escolheu o Flamengo como próximo clube da carreira. O zagueiro de 33 anos decidiu voltar ao futebol brasileiro para defender o Manto Sagrado. Agora, o estafe do atleta trabalha junto ao clube italiano pela rescisão de contrato, o que deve acontecer em breve. A informação é da jornalista Raisa Simplicio, do Goal.

Danilo ficou balançado com a procura do Flamengo, até porque o jogador já declarou que sua família é toda flamenguista e tem o sonho de atuar no clube. Além disso, o técnico Filipe Luís, ex-companheiro de Seleção Brasileira, e o lateral-esquerdo Alex Sandro, amigo de longa data, tiveram papel importante nas conversas para convencer o defensor.

O brasileiro tinha propostas do Napoli para seguir no futebol italiano e do Santos para retornar ao clube de formação. No entanto, optou pelo Rubro-Negro. A diretoria carioca está próxima de acertar a prioridade desta janela de transferências, que é um reforço para a zaga.

Danilo volta ao futebol brasileiro após longo período na Europa, com passagens por Porto, Manchester City, Real Madrid e Juventus. O atleta deixou o Santos para explorar o mundo em 2012. Ou seja, retorna após 13 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.