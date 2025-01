Carille confirma retorno do time principal do Vasco no Carioca

O time principal do Vasco, comandado por Fábio Carille, já tem data definida para retornar aos gramados. O treinador confirmou que será contra o Madureira, na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

O confronto marcará a estreia do treinador no comando do Cruzmaltino. Assim, Carille comentou sobre a emoção que envolve a partida e ainda convocou a torcida de Manaus para comparecer no estádio.

“Estou bastante ansioso para que a gente possa fazer primeiro por merecer esse apoio do torcedor. Estou muito feliz de estrear no Vasco em um estado que tem muitos vascaínos. Vamos com nosso grupo principal para esse jogo. O apoio de vocês será muito importante, principalmente nesse início”, iniciou Carille.

“Torcedores de Manaus e região, espero que vocês possam ir nos apoiar bastante, façam uma linda festa no nosso início de trabalho. Dentro de campo esperamos contribuir para essa linda festa que vocês farão. Esperamos vocês no estádio”, completou o técnico.

Até o momento, o Gigante da Colina não venceu no Campeonato Carioca. Foram três empates em três partidas, contra Nova Iguaçu, Bangu e Boavista. Assim, com três pontos, ocupa a nona colocação da tabela. Sob o comando de Carille, o Vasco vai em busca da primeira vitória no Estadual.

