Rafael cita obstáculos em preparação do São Paulo para jogo de estreia no Paulistão

Destaque com boas defesas no empate sem gols diante do Botafogo-SP, o goleiro Rafael afirmou que o São Paulo encarou grandes dificuldades na preparação para o seu primeiro jogo no Campeonato Paulista. Com jogadores que voltaram antes da pré-temporada nos Estados Unidos, o time contou, ainda, com jovens da base que foram integrados à preparação apenas nesta segunda-feira (20), data da estreia no Estadual.

Em meio aos percalços, Rafael enalteceu a dedicação dos atletas tricolores no ponto conquistado fora de casa.

“Hoje foi o primeiro jogo e tivemos pouco tempo de treinamento. Este grupo, aliás, nunca tinha treinado. Os meninos do sub-20 chegaram hoje (segunda) no hotel. Destacar, portanto, a dedicação, empenho. Além disso, não é fácil jogar contra o Botafogo-SP fora de casa”, iniciou.

O goleiro mencionou os obstáculos em relação à logística são-paulina. Isso porque o time jogou contra Cruzeiro e Flamengo nos Estados Unidos, sendo o desafio frente aos cariocas no último domingo (19), pouco mais de 24 horas antes da partida com o Botafogo-SP.

“Fizemos um jogo de entrega, falta muita coisa, são poucos treinamentos. Mas vale ressaltar que tivemos praticamente três times jogando em dois dias, em dois lugares diferentes e fizemos boas apresentações. Ressaltar a força do grupo, sabemos que vamos continuar nossa preparação e buscar nossos objetivos”, encerrou Rafael.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (23), quando recebe o Guarani no Morumbis, pela segunda rodada do Paulistão.

