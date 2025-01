Tiago Leifert estreia como narrador do SBT nesta terça-feira; veja programação

O primeiro compromisso de Tiago Leifert como narrador da UEFA Champions League pelo SBT acontece na tarde desta terça-feira, 21. O locutor será a voz responsável pela transmissão do confronto entre Benfica e Barcelona, pela sétima rodada da fase de grupos da competição, a partir das 16h45. O torcedor também poderá acompanhar a partida pelo streaming +SBT.

“De uniforme novo. Vida nova nesta terça-feira, às 16:45. Benfica x Barcelona na UEFA Champions League ao vivo no SBT”, anunciou o narrador em suas redes sociais. A emissora também confirmou a estreia do comunicador no site oficial.

Segundo colocado na tabela, o Barcelona soma 15 pontos e segue na cola do líder Liverpool, com 18, e pode garantir classificação antecipada. O Benfica, por sua vez, figura na 15ª posição e tenta sair da zona de playoffs.

Apostas do SBT com Tiago Leifert

A saída de Cléber Machado para chegada do novo narrador muda principalmente o perfil de público da emissora. O SBT aposta, agora, numa audiência majoritariamente jovem – oriunda da mídia digital. Não à toa, o canal explorou a ligação do locutor com o mundo dos games para divulgar o duelo desta terça-feira (21).

Além disso, o SBT fechou acordo com dez contas comerciais para transmissões da Conmebol Sul-Americana e UEFA Champions League. O canal contará com as parcerias de Heineken, Haleon, Renault, TIM, Novibet, Pagbank, VBET, Sanofi, SportingBet e Bem Brasil para ‘nova Era’ do esporte na emissora.

“O Tiago é um grande comunicador e trará ainda mais emoção e qualidade para as nossas transmissões. Temos certeza de que nossos espectadores e patrocinadores ganharão muito com a chegada do Tiago para nosso time de esporte”, celebrou Vicente Varela, superintendente de Negócios e Comercialização do SBT.