Graças a um de seus torcedores mais ilustres, o Newell’s Old Boys se acertou com um badalado reforço para o gol. Trata-se do costarriquenho Keylor Navas, nome de história relevante na Europa em passagens, principalmente, por Real Madrid e Paris Saint-Germain.

O próprio representante do atleta, Leandro Emilio, publicou um vídeo nas redes sociais onde informa que “provavelmente” Navas irá para a Argentina. No mesmo conteúdo, aliás, ele adiantou que as conversas com o Grêmio entraram em compasso de espera, inviabilizando o negócio.

Após mais de uma décadas no futebol europeu, os olhares de Navas estiveram mais voltados para a América do Sul na atual janela. Com isso, dentre as propostas apresentadas, ele fez consultas a ex-companheiros que tinham propriedade em falar dos interessados. E foi aí que Lionel Messi se mostrou decisivo para o Newell’s.

Além de formado na base do clube, Messi é torcedor declarado dos Leprosos. Nesse sentido, o hoje camisa 10 do Inter Miami passou as melhores informações possíveis sobre a entidade e convenceu o ex-companheiro dos tempos de PSG em fazer tal movimento.

Desse modo, os próximos passos são a ida de Keylor Navas para a cidade portuária na Argentina onde realiza os exames médicos. Assim, caso esteja apto, ele firma o contrato para sacramentar seu retorno ao continente americano após 15 anos.

Enquanto aguarda o reforço de caráter midiático, o Newell’s Old Boys se aproxima de estrear na temporada 2025. Na próxima quinta-feira (23), o time atua pela primeira rodada do Apertura argentino, contra o Independiente Rivadavia, às 21h30 (de Brasília). A saber, o confronto acontece no Estádio Marcelo Bielsa, casa do Newell’s.

