Cogitado no Real Madrid, Davies aceita proposta de renovação do Bayern

Alvo do Real Madrid no mercado, o lateral-esquerdo Alphonso Davies frustrou os planos do clube espanhol. Afinal, o jogador decidiu aceitar a proposta de renovação do Bayern de Munique e vai assinar um novo contrato com os bávaros. A informação é do jornal espanhol “Marca”.

O clube merengue tinha em mente utilizar a mesma estratégia que trouxe Alaba, Rüdiger e Mbappé. Aguardava a reta final de contrato do lateral para fazer a oferta e tê-lo em definitivo.

No entanto, os bávaros não abriram mão do atleta e o convenceram a renovar. Segundo a imprensa alemã, o lateral vai receber um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) por ano e assinará um vínculo até 2030.

Assim, o Real Madrid terá que buscar um novo nome para a lateral, visto que atualmente conta com Mendy e Fran García em seu elenco principal.