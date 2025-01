Maurício Lemos, do Vasco, cita ajuda de Puma na negociação: ‘Fazer meu nome aqui’

O Vasco apresentou, nesta terça-feira (21), um pacotão de reforços para a temporada de 2025. Entre os jogadores que conversaram com a imprensa está o zagueiro Maurício Lemos, que deixou o Atlético-MG para acertar com o Cruz-Maltino. Assim, o atleta revelou que pretende ficar por muito tempo e fazer seu nome na história do clube.

“Venho para ficar muitos anos. O meu primeiro ano no Atlético-MG foi muito bom, mas o segundo já foi totalmente distinto, não tive tantas oportunidades. Mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muito tempo fazendo o nome aqui, ajudar muito o clube a crescer e dar o meu melhor para melhorar o que se faltou, ter meu nome na lista do clube”, afirmou.

“Estou muito feliz. O Vasco fez contratações na defesa, é uma honra estar no Vasco. Vou defender a camisa do clube como se não houvesse amanhã. As competições que teremos pela frente serão duras. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor”, completou.

“Está sendo uma adaptação muito rápida. Nesse período, recebi várias propostas. A minha decisão foi pelo clube e pelo campeonato. A competitividade é muito alta no Brasileirão, então isso foi determinante”, salientou.

Ajuda de Puma na adaptação e citação a Brian Rodríguez

Ao longo da coletiva, o defensor falou sobre a importância de Pumita Rodríguez, em sua chegada e também na adaptação ao clube neste início. Além disso, o atleta respondeu sobre o interesse do Vasco em outro compatriota: Brian Rodríguez, e teceu elogios ao atacante do América do México, e sonho de defender a seleção uruguaia.

“Foi muito bom ter esse contato com o Pumita. Ele foi um ponto muito importante para saber como estava a situação do clube, como estava o sistema aqui. A verdade é que houve uma recomendação muito boa”, relembrou.

“E com relação ao Brian, não tive a oportunidade de falar com ele. Vi que teve uma conversa. É um jogador muito rápido, muito bom. Não é por acaso que está na seleção e está tendo bons anos. Se ele chegar aqui, vai ajudar muito. Vou tentar mandar uma mensagem. Isso se o Pumita já não enviou (risos)”, acrescentou.

“Se você joga, pode ser convocado para a seleção. A minha prioridade é ajudar o Vasco. Ter o maior número de minutos em boa forma. E depois tudo chega. Eu não tive a oportunidade de falar com o Puma, mas… Eu acho que o defesa não tem para nenhum dos bons anos, tem uma seleção. Isso depende do que faz aqui em casa, pois vai ter a possibilidade de sair na próxima seleção”, concluiu

