Botafogo segue sua pré-temporada e completa uma semana de treinos

O elenco principal do Botafogo completou uma semana de treinamentos nesta terça-feira (21), após a reapresentação para a temporada atual. No entanto, o clube segue sem técnico, já que Artur Jorge deixou o cargo no final de 2024 para atuar no futebol do Qatar.

Enquanto isso, o Botafogo divide suas atividades entre treinos no campo e exercícios de força no núcleo de saúde. Apesar do recesso de 30 dias, a maioria dos jogadores se manteve ativa, realizando atividades físicas antes da reapresentação.

O zagueiro Bastos foi o último a retornar. O angolano, aliás, serviu de exemplo ao seguir um cronograma físico próprio durante as férias em Lisboa, Portugal. Assim, os treinos individuais desempenharam um papel importante para todo o elenco.

“Temos um planejamento interno. Estamos sendo muito cuidadosos com esse planejamento, tanto no treinamento quanto na preparação. Não focamos apenas na estreia da equipe principal, mas em uma preparação para toda a temporada, que será longa”, afirmou Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo.

Elenco principal do Botafogo reapresentado:

Goleiro:

John

Defensores:

Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles, Cuiabano, Bastos, Lucas Halter e Barboza

Meio-campistas:

Gregore, Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino

Atacantes:

Igor Jesus e Matheus Martins

