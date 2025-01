Grêmio muda rota e centraliza esforços na contratação de Tiago Volpi

O Grêmio decidiu mudar a rota e passar a priorizar a contratação do goleiro Tiago Volpi, que está no Toluca, do México, para suprir a saída de Marchesín. Assim, o arqueiro, de 34 anos, busca chegar a um acordo com o clube mexicano por uma rescisão amigável. No atual cenário, Volpi passa a ser a alternativa favorita da diretoria em comparação a Matheus Magalhães, que está no Braga, de Portugal.

A direção do Imortal entrou em contato com ambos potenciais reforços que indicaram a vontade de defender o Tricolor Gaúcho. Apesar de em um primeiro momento ser o plano A, a possibilidade de contratação de Matheus Magalhães perdeu força. Isso porque a alta pedida do clube português atrapalhou o andamento do negócio. O Grêmio tentou convencer o Braga a chegar a um consenso nas tratativas por um valor menor. Contudo, o clube europeu demonstrou estar irredutível pela liberação do goleiro somente por três milhões de euros (quase R$ 19 milhões na cotação atual). Mesmo assim, as conversas entre Matheus Magalhães e o Imortal não foram finalizadas.

Grêmio avalia Tiago Volpi como melhor opção

A contratação de Tiago Volpi traria um benefício financeiro para os gaúchos, já que ele tenta uma quebra de contrato com o Toluca antes mesmo de surgir o interesse do Tricolor Gaúcho. Caso tenha sucesso na tentativa de rescisão do vínculo e um desfecho positivo no retorno ao Brasil, o arqueiro chegaria em uma transferência sem custos entre clubes para o Grêmio. O desejo de voltar ao seu país natal se explica por questões familiares e a esposa de Volpi é natural do Rio Grande do Sul. Ou seja, uma mudança para o estado é vista como positiva pelo jogador. Tiago, aliás, já morou em Porto Alegre entre 2010 e 2012, quando defendeu o São José, antes mesmo de se tornar conhecido no cenário nacional.

Tal movimento do Imortal ocorre porque aceitou uma oferta de 1,65 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) do Boca Juniors pela contratação de Marchesín, titular da posição. Os Xeneizes antes tinham enviado duas propostas consideradas insuficientes pelo clube gaúcho e os argentinos concordaram em dobrar a investida. Além disso, as diversas investidas do Boca Juniors também fizeram o arqueiro refletir sobre definir se uma mudança de clube seria positiva. Em um momento anterior, ele tornou público que desejava atuar pelo clube argentino.

A proximidade pela reta final da carreira de Marchesín também influenciou a decisão de se transferir para o Boca Juniors. Assim, o planejamento do goleiro é encerrar a carreira na equipe argentina, além de ser uma realização pessoal. De acordo com informações, o alto salário também foi um fator preponderante para a mudança. A tendência é que o contrato do jogador com o Boca Juniors seja válido por dois anos, com a possibilidade de ampliação por mais uma temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.