São Paulo ainda vai avaliar se terá força máxima contra o Guarani

O São Paulo ainda não sabe qual time estará em campo na quinta-feira (23/01), contra o Guarani, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A comissão técnica ainda vai avaliar os jogadores que estão voltando dos Estados Unidos, após encerrar a pré-temporada.

O Tricolor já havia separado o elenco, com nove jogadores voltando antecipadamente dos Estados Unidos, para disputar a primeira partida do Estadual. Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Moreira, Santi Longo, Rodriguinho, Henrique Carmo e Willian Gomes já estão no Brasil e estiveram em campo no empate sem gols contra o Botafogo-SP.

Agora, Jandrei, Igor Vinícius, Lucas, Oscar, Calleri, Ferreira, Enzo Díaz, Ruan, Alisson, Alan Franco, Pablo Maia, Leandro, Luciano, André Silva, Marcos Antônio, Bobadilla, Erick, Igão e Patryck terminaram a disputa da FC Series nos EUA e não jogaram contra o Botafogo-SP. Mas podem atuar contra o Guarani.

“Vamos estar com o plantel unificado. Podemos trabalhar e tomar decisões para ver qual equipe iniciará. Teremos todos os jogadores, por isso vamos jogo a jogo. A ideia é continuar preparando, como no amistoso de ontem (domingo, contra o Flamengo)”, respondeu Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía.

“O importante é que não tivemos lesionados. Esta é uma preocupação em início de temporada. Os amistosos foram bem, o jogo de hoje (segunda) saiu bem, e a partir do próximo dia vamos tomar as decisões. Vamos ver como chegam, como se incorporam. Estão viajando agora, entendi que terminou tudo bem contra o Flamengo, isto é bom. Unificamos o grupo agora e vamos analisando que jogadores estão bem para jogar a próxima partida”, completou o auxiliar.

São Paulo deve ter força máxima em clássico

O São Paulo terá dois dias para preparar a equipe para o duelo contra o Guarani. Contudo, a chance de alguns atletas serem preservados é grande. Isso porque o Tricolor terá um clássico contra o Corinthians, no domingo (26/01), também no Morumbis, e os titulares devem atuar.

