Botafogo x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (22) pela quarta rodada do Campeonato Carioca, enfrentando o Volta Redonda no estádio Nilton Santos. Ainda sem seu time principal, o elenco alternativo precisa vencer para não se distanciar do G4, que disputa vagas nas semifinais.

Onde assistir

Os canais Band, GOAT e Premiere transmitem o jogo ao vivo, marcado para 21h30.

Como chega o Botafogo

É hora da virada? Em três jogos, o time soma duas derrotas e uma vitória. O último revés foi diante do Sampaio Corrêa, fora de casa. Na oitava posição da tabela, o time comandado por Carlos Leiria aposta nos gols de Kayke para buscar a vitória. Já o chamado elenco principal deve retornar apenas contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro, pela sexta rodada.

Como chega o Volta Redonda

O modesto Volta Redonda está em seu segundo ano na elite do Campeonato Carioca. Atualmente ocupa o quarto lugar, com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Bruno Santos e Marquinhos são as principais esperanças de gol da equipe.

BOTAFOGO X VOLTA REDONDA

Campeonato Carioca – 4ª Rodada

Data e horário: 22/1/2025, às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos / RJ

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento, Kayke. Técnico: Carlos Leiria

VOLTA REDONDA: Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Naninho, Chay, Bruno Santos, Marquinhos. Técnico: Rogério Corrêa

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

