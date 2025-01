PSG x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento decisivo da primeira fase da Champions League, PSG e Manchester City medem forças nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Na penúltima rodada da Fase Liga, os donos da casa necessitam da vitória para ainda sonhar com a classificação, enquanto os visitantes podem deixar a lista dos 24 primeiros.

No momento, os comandados de Luís Enrique somam 7 pontos e ocupam a 25ª colocação. Do outro lado, os Citizens têm 8 pontos e estão na 22ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão da TNT e da Max (serviço de streaming).

Como chega o PSG

A equipe parisiense deve ter o retorno do zagueiro Marquinhos e do lateral-direito Achraf Hakimi, que estiveram fora durante todo mês de janeiro. Além disso, Ousmane Dembélé, que perdeu os últimos dois jogos devido a uma virose, esteve nos últimos treinos e também deve figurar entre os relacionados. Por outro lado, o recém-contratado Khvicha Kvaratskhelia ainda não estará apto a estar em campo (só pode ser inscrito na próxima fase).

Como chega o Manchester City

Os visitantes têm duas dúvidas. Nathan Aké, que ficou de fora no fim de semana devido a um problema muscular, e John Stones, que vem se recuperando de um problema no tornozelo. Dessa forma, Manuel Akanji e Rúben Dias devem formar a defesa titular mais uma vez. Por fim, os recém-contratados Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis, ex-Palmeiras, só poderão jogar no mata-mata.

PSG X MANCHESTER CITY

7ª rodada da Champions League

Data e Horário: 22/1/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo (Marquinhos), Lucas Hernández e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Lee Kang-in; Dembélé, Doué e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

MANCHESTER CITY: Éderson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Bernardo Silva e Kovacic; Phil Foden, De Bruyne e Doku (Savinho); Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Szymon Marciniak-POL

VAR: Tomasz Kwiatkowski-POL

