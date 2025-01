Sem clube, Pogba revela qual país não atuaria

Pogba vive a expectativa de voltar a atuar em menos de dois meses. O jogador francês cumpre punição por conta de doping, mas vai poder retornar aos gramados em março. Sem clube desde que rescindiu com a Juventus em novembro do ano passado, o volante contou em live na “Twitch”, que tem propostas interessantes e revelou um país que não jogaria.

“Existem propostas. Existem algumas coisas interessantes, outras nada interessantes. Ir jogar na Rússia não é o objetivo. Jogar por um time que está jogando na Liga dos Campeões? Sempre queremos os melhores clubes, mas isso não depende apenas de mim. Há discussões. Está sendo finalizado. Não posso dizer mais”, disse.

Recentemente, Pogba teve seu nome especulado no Corinthians. O francês chegou a revelar durante o programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, durante uma ligação com o Luva de Pedreiro, que tem vontade de atuar com Memphis no Corinthians. E mais: de graça. Além disso, Depay recentemente postou em seu Instagram uma ligação com o francês. Aliás, a presença de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, na chamada chamou atenção dos torcedores.

Pogba cumpre suspensão

Pogba está suspenso desde dezembro de 2023, quando testou positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do Campeonato Italiano. No entanto, em fevereiro deste ano, o Tribunal Antidoping da Itália o suspendeu em quatro anos. O francês recorreu ao TAS, que reduziu a sanção para 18 meses. Dessa forma, ele vai poder atuar novamente em março.

Campeão mundial pela França na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Pogba estava na Juventus desde 2022. No entanto, por conta de lesões, quase não entrou em campo. Foram apenas 10 partidas.

