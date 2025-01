Bruno Pinheiro, do Gil Vicente, é mais um português na mira do Botafogo

O Botafogo caminha, a passos largos, para completar um mês sem treinador. Enquanto não fecha a contatação, entrevista profissionais e vê rumores de alguns nomes na imprensa internacional. A bola da vez, nesta terça-feira (21), é Bruno Pinheiro, do Gil Vicente. O site “Goal” afirma que o técnico português agrada à cúpula alvinegra.

Pinheiro tem 48 anos e trabalhou também Lusail e Al Sadd, do Qatar, além do Estoril, de Portugal. No comando do Gil Vicente, está na oitava colocação da liga lusitana.

Compatriota de Pinheiro, Vasco Matos, do Santa Clara, também interessa o Botafogo. Mas, segundo o site “Uol”, o Glorioso ainda não abriu conversas com o técnico cuja multa rescisória chega a R$ 6,25 milhões.

Outro português que esteve no radar foi Paulo Fonseca, ex-Porto. No entanto, ao contrário dos dois primeiros, ele está livre no mercado após o Milan demiti-lo, no mês passado. O técnico não aceitou a oferta do Botafogo.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, Artur Jorge deixou o Mais Tradicional, no dia 3 deste mês, para trabalhar no Al-Rayyan, do Qatar.

De volta às atividades, o elenco principal está sob a supervisão de Carlos Leiria, técnico que também comandou o sub-23 nas três primeiras rodadas desta edição do Campeonato Carioca.

