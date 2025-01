Técnico do Inter Miami comenta comemoração de Messi no México

O que tinha tudo para ser somente um amistoso de pré-temporada entre América do México e Inter Miami, no último domingo (19), segue com repercussão diante da provocativa comemoração protagonizada por Lionel Messi.

Desta vez, quem falou em entrevista sobre o assunto foi o técnico da equipe norte-americana, Javier Mascherano. E o tom utilizado pelo treinador que também é amigo próximo de Messi não envolve qualquer tentativa de contemporizar.

Para ele, o sentimento é de que o torcedor mexicano tem uma espécie de “ferida aberta” em qualquer alusão à seleção da Argentina. Principalmente, por lembrar da derrota na Copa do Mundo de 2022, pela fase de grupos, por 2 a 0. A saber, o resultado da época pesou para que o México deixasse a competição antes mesmo das oitavas de final.

“Já joguei com times mexicanos e contra a seleção mexicana. Sabemos que eles tendem a ser hostis conosco, os argentinos. Acho que também, depois da Copa do Mundo, essa ferida ainda está aberta”, avaliou Masc.

Em virtude de reconhecida proximidade entre ambos, Mascherano também recebeu o questionamento se abordou a comemoração com Messi mediante a repercussão. Nesse sentido, o ex-jogador de Barcelona e Liverpool foi tão sucinto quanto contundente:

“Nós temos coisas mais importantes para nos preocupar.”

Com um calendário bem mais confortável do que ocorre em outros países do continente americano, o Inter Miami tem mais quatro amistosos antes do início da temporada 2025. Entre a reta final de janeiro e a primeira metade de fevereiro, a representação estadunidense jogará diante do Universitario-PER, Sporting San Miguelito-PAN, Olimpia-HON e o Orlando City, também dos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.