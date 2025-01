Retorno de Neymar ao Brasil provoca discordância em programa do SBT

O possível retorno de Neymar ao Brasil ainda causa repercussão entre os amantes do esporte na mídia local. Ainda por cima divide a opinião de profissionais da comunicação. Tal situação ocorreu entre dois integrantes do programa “Arena SBT”, o jornalista Mano e o ex-jogador e comentarista Cicinho.

Assim como os companheiros de profissão Renata Saporito, Mauro Beting e o ex-jogador Emerson Sheik, eles indicam que uma volta do craque ao Brasil representaria uma volta por cima.

“A única chance que ele (Neymar) tem de voltar a jogar em alto nível é retornando ao futebol brasileiro. Se o Neymar for jogar no futebol europeu talvez ele não vá para um time de primeira linha. Ele jogando em uma equipe de segunda linha em um futebol muito intenso e com qualidade, para o Neymar é ruim. Ele vindo para o futebol brasileiro, a chance dele deitar e rolar aqui é de quase 100%”, detalhou o jornalista.

Posteriormente, o ex-atleta Cicinho foi o único participante da atração do SBT que avaliava um retorno ao país como fim de carreira. Assim, expôs os motivos que o levam a ter essa opinião contrária aos demais integrantes.

“Acho que não é momento para o Neymar voltar para o Santos. Isso seria um passo gigantesco para trás. Ele ainda tem que readquirir a confiança. Na verdade, o Neymar está acostumado a ganhar. Quer perder, Neymar? Então vem para o Santos! O Santos é gigante, mas agora não dá”, apontou o ex-jogador.

Ofertas de clubes da Premier League

Na mesma edição do programa, o ex-atacante Emerson Sheik também afirmou que o retorno ao Peixe não é tão fácil como se imagina. Até porque segundo informação do comentarista, o astro recebeu diversas ofertas, entre elas dos principais clubes do Campeonato Inglês.

“Neymar tem propostas de muitos lugares. Muitos lugares! Poderá escolher. Eu não vou falar, eu dou a informação que eu sou autorizado a dar, preservo amizades. Mas o Neymar tem muita proposta e digo do primeiro escalão da Premier League”, assegurou Emerson Sheik.

Santos quer repatriar Neymar

Trata-se de um futuro incerto, afinal, o astro tem vínculo com o Al-Hilal até junho e ainda não há novas informações sobre uma rescisão. Entretanto, as partes já admitem que a saída se tornou apenas questão de tempo – seja por acordo ou pré-contrato.

Nesse cenário, o Santos viu o caminho livre para concretizar a repatriação do Menino da Vila e tomou iniciativa no negócio. As informações mais recentes garantem que as partes estão alinhadas, e o que o atacante teria, inclusive, concordado com os valores oferecidos pelo clube.

A diretoria, ainda segundo informações, teria firmado um acordo de seis meses com o jogador baseado num projeto esportivo sólido. Já o atleta teria optado pelo lado emocional e concordado com os termos, a fim de driblar a desconfiança e regressar em forma à Seleção Brasileira.

Agora, o Santos aguarda o desenrolar das tratativas entre o jogador e a cúpula saudita para uma rescisão contratual. A expectativa é que o caso avance ainda nesta semana.

