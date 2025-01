Barcelona negocia contratação de Marcus Rashford

Marcus Rashford perdeu espaço no Manchester United desde a chegada do técnico Rúben Amorim e está próximo de deixar o clube. O atacante não entra em campo desde o dia 12 de dezembro e o Barcelona aparece como possível destino.

De acordo com informações do jornal ‘Sport’, as negociações entraram em uma fase decisiva. Em Lisboa, onde o Barcelona enfrenta o Benfica pela Champions, nesta terça-feira (21), o luso-brasileiro Deco, diretor esportivo do clube catalão, se reuniu com os agentes do atacante inglês para tratar de uma possível transferência.

No entanto, o processo está atualmente parado, já que o Barcelona não possui espaço na folha salarial para inscrever o jogador de 27 anos, que chegaria por empréstimo. Ainda assim, a mesma fonte afirma que Rashford tem interesse em se transferir para o clube e já teria chegado a um acordo.

Além disso, Rashford trata a definição como prioridade. Ou seja, caso o Barcelona não consiga efetivar sua inscrição, ele quer tempo suficiente para buscar outra alternativa.

Nesta temporada, o atacante acumula sete gols e três assistências em 24 partidas pelo Manchester United.

