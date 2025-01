Milan x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (22), Milan e Girona se enfrentam às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália, em duelo válido pela 7ª rodada, a penúltima da principal competição de clubes do planeta. Além disso, a partida marca um confronto inédito na história do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Milan

O Milan está em processo de recuperação desde a chegada do técnico Sérgio Conceição, ex-Porto, e vinha em grande fase até a derrota para a Juventus no último final de semana, que encerrou uma invencibilidade de oito jogos.

Na Champions, o Milan está na 12ª posição, com 12 pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. Ou seja, uma vitória em casa nesta quarta-feira encaminha praticamente a classificação do time. Contudo, o grande objetivo é terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados e confirmar a vaga direta para as oitavas de final. Até o início desta 7ª rodada, a diferença para a 8ª posição é de apenas um ponto.

Além disso, o Milan enfrenta uma série de problemas em seu elenco para esta rodada da Champions. Tomori, suspenso, é baixa confirmada. O mesmo acontece com Chukwueze, Thiaw, Loftus-Cheek e Florenzi, que estão lesionados e desfalcam o time nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, Pulisic e Morata, que se queixaram de dores musculares, são tratados como dúvidas.

Como chega o Girona

Por outro lado, o Girona, que participa da Champions League pela primeira vez em sua história, vive um momento mais delicado. Isto porque o clube catalão está na 30ª posição, com apenas três pontos em seis jogos. Ao todo, foram cinco derrotas e uma vitória até o momento e a diferença para o Dínamo Zagreb, que abre a zona de classificação para os playoffs, é de cinco pontos. Ou seja, o time espanhol precisa vencer as duas últimas rodadas e torcer por tropeços de seus adversários para seguir vivo na competição.

Além disso, o Girona precisa ficar ligado com o número de jogadores pendurados neste duelo contra o Milan. Isto porque Alejandro Francés, Gazzaniga, Bryan Gil, Oriol Romeu e Stuani, não podem levar cartões amarelos no San Siro para evitar uma suspensão na próxima e última rodada da fase de liga.

Por fim, o Girona tem apenas uma baixa confirmada para o jogo desta quarta-feira. Trata-se de Danjuma, lesionado.

Milan x Girona

7ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 22/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez; Fofana e Bennacer; Camarda, Reijnders e Rafael Leão; Abraham. Técnico: Sergio Conceição.

Girona: Gazzaniga; Martínez, David López, Krejcí, Blind; Solís, Martín; Tsygankov, van de Beek, Bryan Gil; Abel Ruiz. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE).

VAR: Sören Storks (ALE).

