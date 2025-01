Antes de duelo pela Champions, Ancelotti nega saída do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou à imprensa que não há qualquer possibilidade de deixar o comando do time merengue. As especulações sobre uma possível saída ao final da atual temporada europeia surgiram na própria Espanha.

Ancelotti, em sua segunda passagem pelo Real Madrid, destacou que pretende permanecer no clube até o final do mandato do presidente Florentino Pérez, reeleito para um período de quatro anos.

“Quero deixar bem claro: nunca decidirei a data da minha saída. Algum dia essa hora chegará, mas não sei quando. E eu não decido isso. Pode ser amanhã, depois de Salzburgo (risos), daqui a alguns jogos, daqui a um ano, cinco anos… Florentino vai ficar aqui mais quatro anos, e o meu objetivo é chegar a esses quatro anos… E assim nos despedimos juntos”, declarou o treinador.

Contudo, relação à Champions League, o Real Madrid enfrentará o RB Salzburg em sua próxima partida. No novo formato da competição, a equipe ocupa a 20ª colocação, o que não garante classificação direta para a fase seguinte. Sem a vaga automática, os merengues precisariam disputar uma seletiva.

“A única possibilidade que temos de não disputar as eliminatórias é vencer ambos os jogos. Mas, se tivermos que jogar as eliminatórias, daremos o máximo, considerando que é um calendário exigente, mas estamos habituados a isso”, concluiu Ancelotti.

