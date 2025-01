Arsenal x Dínamo Zagreb: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (22), Arsenal e Dínamo Zagreb se enfrentam às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em duelo válido pela 7ª rodada, a penúltima da principal competição de clubes do planeta. Além disso, a partida marca um confronto inédito na história do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona negocia contratação de Marcus Rashford, do Manchester United

Como chega o Arsenal

O Arsenal não vive seu melhor momento na temporada e vem de alguns tropeços recentes na Premier League. No entanto, os Gunners fazem uma campanha sólida na Champions e podem encaminhar a classificação para o mata-mata nesta quarta-feira. Isto porque o time londrino começou esta 7ª rodada na terceira posição, com 13 pontos, na zona de classificação direta para as oitavas de final. Ou seja, um triunfo em casa deixa a equipe em grandes condições de confirmar a vaga na próxima e última rodada da competição.

Ao mesmo tempo, o técnico Mikel Arteta segue com problemas de lesão no elenco, que deixa de fora peças importantes do time. São os casos de Saka, Gabriel Jesus, Saliba, White, Tomiyasu e Nwaneri.

Como chega o Dínamo Zagreb

Por outro lado, o Dínamo Zagreb busca uma vaga para os playoffs da Champions e depende apenas de suas forças para conquistar este feito. Isto porque a equipe começou esta 7ª rodada na 24ª posição, com oito pontos, que abre a zona de classificação para a fase mata-mata que antecede as oitavas de final.

Para o duelo no Emirates Stadium, em Londres, o Dínamo Zagreb tem duas baixas confirmadas para o técnico Oleksandr Shovkosvkiy. São os casos de Sucic e Bruno Petkovic, lesionados.

Arsenal x Dínamo Zagreb

7ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 22/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Partey, Timber, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho e Rice; Martinelli, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Dínamo Zagreb: Nevistic; Pierre-Gabriel, Bernauer e Théopile-Catherine; Ristovski; Stojkovic e Ademi; Pjaca, Baturina, Córdoba; Kulenovic. Técnico: Oleksandr Shovkosvkiy.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

VAR: Christian Dingert (ALE).

Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.