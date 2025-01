Atalanta massacra o Sturm Graz e fica perto de vaga direta na Liga dos Campeões

O Atalanta deu um passo importante para conquistar uma vaga direta na próxima fase da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (21), a equipe italiana goleou o Sturm Graz por 5 a 0, gols de Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman Brescianini, com grande atuação em Bérgamo.

Agora, a Atalanta sobe provisoriamente para a terceira colocação, com 14 pontos, garantindo-se, ao menos, nos playoffs, precisando confirmar na última rodada se garante um lugar direto nas oitavas de final. O Sturm Graz, com apenas três, está eliminado da Liga dos Campeões.

Na próxima semana, mais precisamente na quarta-feira (29), as duas equipes voltam a entrar em campo pela última rodada da fase de liga da Champions. Enquanto os italianos visitarão o Barcelona, o Sturm Graz encara o RB Leipzig. Ambos os jogos serão às 17h (de Brasília)

A Atalanta iniciou o jogo com a bola nos pés, forçando o jogo para cima do time austríaco, que fechava bem os espaços. No entanto, em um contragolpe, quem quase marcou foi o Sturm Graz. Camara avançou, ganhou na corrida do zagueiro e bateu na saída do goleiro. Fez quase tudo certo. No lance seguinte, a defesa do time visitante falhou na saída de bola e Zappacosta tocou para Retegui, na pequena área, abrir o placar aos 12.

A equipe de Bérgamo seguiu melhor após o gol e criou inúmeras outras chances para ampliar o marcador. Contudo, esbarrou na má pontaria de seus homens de frente, que não conseguiram colocar a bola na rede.

Pressão da Atalanta no segundo tempo

A segunda etapa começou com pressão intensa da Atalanta, que voltou com Lookman no lugar de Retegui. De Ketelaere teve um gol anulado por impedimento, o experiente Cuadrado, que também entrou no intervalo, mandou na trave.

O domínio era total. Lookman perdeu uma chance na cara de Scherpen. Contudo, o goleiro nada pôde fazer após jogada de Cuadrado, que Pasalic, na pequena área, escorou para o gol: 2 a 0 aos 14. Cinco minutos depois, De Ketelaere aproveitou lance dentro da área para fazer o terceiro.

O jogo estava 100% controlado. Lookman desperdiçou outra oportunidade ao receber na área e mandar por cima do gol. Zappacosta teve mais um tento anulado por impedimento. Carnesecchi, goleiro da Atalanta, fez apenas uma boa defesa, já na reta final do jogo. Foi praticamente um mero espectador do confronto.

Aos 45 minutos, a Atalanta fez mais um. Após linda trama ofensiva, De Ketelaere cruzou na medida para Lookman fazer o quarto. Ainda tinha tempo para mais um, com Brescianini fechando o caixão dos austríacos.

