Corinthians x Grêmio, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (22/01), às 17h, na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão eliminou o Vasco nas quartas de final por 1 a 0, após um jogo muito dramático e gol de Gui Negão. Já o Imortal bateu o Palmeiras por 3 a 2 na fase anterior e chega empolgado sonhando com seu primeiro título na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians

Na fase de grupos do torneio, o Corinthians passou em segundo lugar na tabela, no grupo 27, que tinha o líder Santo André, além de Porto Velho e Rio Branco-AC, na terceira e quarta posição, respectivamente. No total, conquistou duas vitórias e um empate nesta etapa. Posteriormente, na segunda fase, passou pelo Falcon com um placar de 1 a 0. Na sequência, pela terceira fase, derrotou o Vila Nova por 4 a 1 e avançou às oitavas de final da competição. Por fim, bateu o Ituano nos pênaltis e o Vasco nas quartas de final. Assim, se credenciou para pegar o Grêmio na semifinal.

Como chega o Grêmio

Em busca de seu primeiro título na competição, o Tricolor Gaúcho teve uma boa fase de grupos, ao vencer Vitória da Conquista, Porto Vitória e Atlético Guaratinguetá, que ficaram com as posições subsequentes, respectivamente. Assim, avançou para a segunda fase, onde venceu o Marcílio Dias por 1 a 0. Posteriormente, na terceira etapa, goleou o Goiás por 4 a 0 para avançar às oitavas de final. Por fim, bateu o RB Bragantino na sequência e mais recentemente, venceu o Palmeiras por 3 a 2, na Arena Barueri, ficando mais próximo da final e também do seu primeiro caneco da Copinha.

CORINTHIANS X GRÊMIO

Semifinal da Copinha 2025

Data e horário: 22/01/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Corinthians: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez, Denner, Bahia, Victor Dourado, Thomas, Dieguinho, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Grêmio: Ygor; Nathan, Luis Eduardo e João Lima; Smiley, Kaick, Hiago, Zortea, Gabriel Passos, Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx

Árbitro: Não divulgado até o fechamento desta matéria

Assistentes Não divulgado até o fechamento desta matéria

