Fluminense tem retrospecto positivo contra próximo adversário

Ainda à procura de sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2025, o Fluminense tem em seu próximo compromisso uma boa oportunidade para quebrar a sequência negativa. Isso porque além do Tricolor estrear o grupo principal de jogadores, encara a Portuguesa, contra quem venceu 17 dos últimos 20 encontros.

Além disso, historicamente a vantagem é do Fluzão. De acordo com o site “Estatísticas Fluminense”, a equipe tricolor vem 83,13% de aproveitamento no duelo contra a Portuguesa. Foram 64 vitórias do Flu em 81 partidas. Dez empates e sete derrotas complementam o retrospecto.

LEIA MAIS: Fluminense tem o segundo pior ataque deste início de Campeonato Carioca

O aproveitamento cai um pouco quando atua fora de casa, condição do duelo desta quinta-feira (23). O Flu conquistou 78,43% dos pontos disputados como visitante contra a Lusinha, contando com 25 vitórias, cinco empates e quatro derrotas nos 34 confrontos.

Além disso, o Fluminense vem de quatro vitórias seguidas contra o rival, sendo todos os jogos pelo Cariocão. Vitórias por 3 a 1 (2021, pela semifinal); 1 a 0 (2022); 3 a 0 (2023) e 2 a 1 (2024). A última derrota ocorreu ainda em 2021, durante a fase de grupos, por 3 a 0, quando o Tricolor utilizou time alternativo por se tratar apenas da segunda rodada.

O jogo contra a Portuguesa ocorre no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, às 21h30 (de Brasília). Enquanto o Fluzão é o décimo (dois pontos), a Lusa (seis) vem na terceira posição, entre os postulantes à vaga na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.