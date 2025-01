Atlético de Madrid vira para cima do Leverkusen e pula para 3º na Champions

Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen fizeram um jogo emocionante nesta terça-feira, 21/1. O duelo no Metropolitano, em Madrid, valeu pela 7ª rodada (penúltima) da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Os times buscavam a vitória para terminarem a rodada no G8 (zona de classificação direta para as oitavas). Mas o Leverkusen foi superior no primeiro tempo e, com um a mais desde os 24 minutos, dominou e saiu na frente, com gol de Hincapié. Contudo, na etapa final, mesmo com um a menos, o Atlético, apoiado pela torcida, cresceu, empatou com Julián Álvarez e, na reta final, quando ficou com o mesmo número de jogadores (Hincapié expulso), virou aos 44. De novo com gol de Julian Álvarez. Atlético 2 a 1.

Com esta vitória, o Atlético vai aos 15 pontos, assumindo o terceiro lugar e com tudo para encerrar esta fase no G8. O Leverkusen, por sua vez, parou nos 13 pontos, em sexto lugar, mas deve perder um lugar no Top 8 ao fim dos jogos desta quarta. Na última rodada da fase de pontos corridos, no dia 29/1, o Atlético visita o RB Salzburg. Já o Leverkusen recebe o Sparta Praga.

Leverkusen em vantagem

O Atlético, mesmo jogando em casa, foi dominado no primeiro tempo. Primeiramente, o Leverkusen forçou a marcação no meio de campo e ganhou o setor de criação, conseguindo construir as melhores jogadas, incluindo um gol anulado de Tella, após cruzamento de Grimaldo pela esquerda. No entanto, o VAR confirmou o impedimento e indicou Grimaldo como o início do lance. O time alemão estava melhor, e a situação ficou ainda mais favorável quando, aos 24 minutos, Barrios fez falta por trás em 23. O juiz deu cartão amarelo, mas o VAR chamou para revisar a violência do lance e o cartão foi alterado para vermelho. Assim, o Atlético ficava com dez jogadores.

Apesar de estar em desvantagem numérica, o time da casa sustentou o empate até os acréscimos do primeiro tempo. Contudo, aos 46 minutos, Mukiele acertou um cruzamento que encontrou Hincapié livre na segunda trave. A cabeçada do equatoriano foi certeira, sem chance para Oblak. 1 a 0 jisto, jká qie Leverkuen teve mais posse (70%) e finalizações (10 a 2)

Atlético ‘acha’ o empate

No segundo tempo, o Atlético conseguiu achar o empate aos sete minutos. O Bayern estava em cma com Frimpong, mas Reinildo conseguiu evitar o arremate. Virou contra-ataque nos pés de Griezmann, que fez lançamento para Julian Álvarez ganhar de Tah no corpo e chutar no canto de Kovar. O primeiro chute na direção certa do time espanhol, entrou.

Virada dos Colchoneros

O time espanhol cresceu e, logo após a expulsão de Hincapié por falta em Giuliano Simeone, ficou com o mesmo número de jogadores em campo. Passou a pressionar e, aos 44 minutos, Ángel Correa, que entrou na etapa final, lutou com a bola após uma ligação direta da defesa. Quase caindo, tocou para Julián Álvarez, que entrou na área, driblou o goleiro e bateu para a rede. Era o gol da virada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.