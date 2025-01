Liverpool vence o Lille e fica perto da primeira colocação geral na Liga dos Campeões

O Liverpool está muito perto de garantir a primeira posição geral da fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (21), a equipe venceu o Lille, em Anfield, por 2 a 1. Os ingleses tiveram dificuldades durante a partida e marcaram com Salah e Elliott, com Jonathan David descontando. A liderança definitiva só não veio por conta da vitória por 5 a 4 do Barcelona sobre o Benfica. Assim, os catalães ainda podem ultrapassar os britânicos.

A vitória mantém os 100% de aproveitamento do Liverpool após sete jogos, com 21 pontos conquistados. Os franceses, por sua vez, estão com 13, provisoriamente na 11ª posição.

Na última rodada da fase de liga da Champions, as duas equipes voltam a campo na quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). Os Reds vão a Holanda para enfrentar o PSV, enquanto o Lille receberá o Feyenoord.

O primeiro tempo foi equilibrado até os 30 minutos. O Liverpool tinha dificuldade de entrar na defesa do Lille, que fazia boa recomposição defensiva e fechava os espaços no ataque do time da casa. Os franceses ainda atacavam com agressividade e coragem, como um lance logo no início em que a bola foi para fora.

Contudo, o Liverpool encaixou boa marcação no meio de campo, passou a roubar muitas bolas e sair nos contragolpes, principalmente com lançamentos longos. Assim, abriu o placar. Tsimikas bateu a carteira do jogador do Lille, Jones lançou com precisão para Salah, que saiu na cara de Chevalier: 1 a 0. Em seguida, o egípcio teve outra chance de ouro. Após passe longo, ganhou no corpo do zagueiro e, na chegada do goleiro, tocou para fora.

Liverpool garante vitória no segundo tempo após susto

No segundo tempo, o Liverpool seguiu dominando e manteve a postura da etapa inicial, criando chances no ataque. Aos 14, o Lille perdeu Mandi, que foi obrigado a fazer falta em contra-ataque dos Reds e levou o segundo amarelo. A situação parecia completamente perdida para os franceses, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Três minutos depois, em um raro ataque, empatou com Jonathan David, aproveitando sobra na área. O atacante canadense estava sumido no jogo e apareceu bem para deixar tudo igual.

O empate não abalou os ingleses, que chegaram ao segundo gol logo em seguida. Em lance de sorte, Elliott pegou rebote de cobrança de escanteio e bateu. A bola desviou no caminho e matou Chevalier. Salah e Chiesa ainda tiveram chances, mas pararam no goleiro do time francês. Nos acréscimos, saiu o terceiro dos Reds. No entanto, foi anulado por impedimento de Darwin Núñez.

