Feyenoord x Bayern de Munique: Onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira, 22/1, no mítico De Kuip, em Roterdã, na Holanda, o Feyenoord enfrenta o Bayern. O jogo será às 17h (de Brasília) e vale pela 7ª e penúltima rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões.O Bayern tem 12 pontos e, caso vença, entra novamente no G8 (zona de classificação direta às oitavas). O Feyenoord tem dez pontos, em 20º lugar. Assim, tenta pontuar para ficar na zona de repescagem (9º aos 24º lugares).

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Feyenoord

O Feyenoord joga em casa e terá o apoio de sua fantástica torcida. Mas a verdade é que o time está muito desfacado. Ramiz não está 100% fisicamente, e Timber e Hwang In-beom não se recuperaram de lesões. Não bastasse, Lotomba, Nieuwkoop e Chris-Kevin N’Dje também estão vetados.

“Estamos sem jogadores importantes. Nos nossos últimos quatro jogos, ganhamos um. Então, é certamente uma fase difícil. Mas o jogo contra o Bayern é agora mais uma grande oportunidade para voltar ao bom caminho”, disse o treinador Priske, que coloca todas as suas fichas no poder de fogo do atacante brasileiro Igor Paixão, sua referência no ataque.

Como chega o Bayern

João Palhinha se recuperou de lesão e deve começar no banco, o que significa que Goretzka segue no time titular de Vincent Kompany.

Meu objetivo é conquistar os seis pontos, vencer todos os jogos. Mas sabemos que o hoje em Roterdã não será fácil. Afinal, a atmosfera será toda do adversário. Mas vamos lutar muito por um resultado positivo”, disse Kompany, que manterá o esuqrma 4-2-3-1, com Olise, Musiala e Sané municiando o goleador Kane, que completa seu jogo de número 50 de Champions.

Feyenoord x Bayern de Munique

7ª rodada da fase de pontos corridos da Champions

Data e horário: 22/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: De Kuip Stadium, Roterdã (HOL)

FEYENOORD: Wellenreuther; Hugo Bueno, Trauner, Hancko e Smal; Stengs, Zechiel e Milambo; Moussa, Santiago Gimenez e Igor Paixão. Técnico: Brian Priske

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Sane; Kane. Técnico: Vincent Kompany

ÁRBITRO: François Letexier (FRA)

AUXILIARES: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

