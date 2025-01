Athletic x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro já está focado no Campeonato Mineiro. Após alguns dias de pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou um torneio amistoso na Flórida, a Raposa passa a voltar suas atenções para o Estadual. O time azul entra em campo nesta quarta-feira (22), contra o Athletic, em duelo no Mané Garrincha, em Brasília, com o mando de campo vendido pelo clube de São João del-Rei.

A estreia celeste no Campeonato Mineiro ocorreu no último domingo, com vitória por 1 a 0 sobre a Tombense. A Raposa, portanto, ocupa a primeira colocação do Grupo C, com três pontos. O Athletic também começou com o pé direito ao derrotar o Pouso Alegre pelo mesmo placar e, assim, lidera o Grupo B.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Premiere.

Como chega o Athletic

O técnico Roger Silva quer aproveitar o bom momento da equipe. O time não tem jogadores suspensos ou lesionados, o que permite a repetição da escalação. Além disso, o grupo foi reforçado com a chegada de novos jogadores. Afinal, o atacante Lincoln e o lateral Gasolina, ambos velhos conhecidos do torcedor do Cruzeiro, foram relacionados e podem ser acionados caso necessário.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com dois dos seus principais atletas no elenco: Gabriel Barbosa e Matheus Pereira, que não viajaram para Brasília devido a um planejamento específico para o início da temporada, que também afetará outros jogadores do elenco. Assim, Fabrício Bruno e Dudu, que ficaram fora do jogo do último sábado, viajaram para a capital federal e estarão à disposição para enfrentar o Athletic. O revezamento continuará durante o Campeonato Mineiro.

ATHLETIC X CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data e horário: 22/1/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garricha, Brasília (DF).

ATHLETIC: Jefferson Luis; Douglas Pelé (Gasolina), Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Gustavão e Mateus Gonçalves (Lincoln). Técnico: Roger Silva

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba) e Marlon; Romero, Matheus Henrique, Christian e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Bolasie. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida Costa

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

