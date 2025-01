Santos x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes, aliás, chegam para o confronto com campanhas parecidas. Afinal, o Peixe venceu o Mirassol na estreia e empatou com a Ponte Preta, enquanto o Verdão bateu a Portuguesa, mas ficou na igualdade com o Noroeste em seu último compromisso. Além disso, este será o primeiro clássico paulista de 2025.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, da Cazé TV e do Paulistão +.

Como chega o Santos

Após boa vitória na estreia sobre o Mirassol, recém-promovido à Série A, o Santos empatou fora de casa com a Ponte Preta por 1 a 1. Assim, soma os mesmos quatro pontos do Guarani no Grupo B, embora fique atrás nos critérios de desempate. Para o clássico, o técnico Pedro Caixinha espera ter força máxima. Isso vale para Soteldo, que ficou fora do duelo contra a Macaca, em Campinas. Desta forma, Thaciano seria opção no banco, e JP Chermont e Léo Godoy disputam posição. Por fim, Willian Bigode e Aderlan seguem no DM, enquanto Gil ainda não foi relacionado pelo treinador português e, portanto, vive a expectativa de atuar pela primeira vez na temporada.

Como chega o Palmeiras

Após vencer bem a Portuguesa na estreia com dois gols do meia Maurício, o Verdão viajou até Bauru para enfrentar o Noroeste e voltou com um ponto na mala, em atuação abaixo do esperado. Contudo, para o clássico na Vila Belmiro, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de atuar com o time ideal pela primeira vez em 2025. Apesar do treinador ter separado duas equipes para atuar neste começo de torneio, ele pode abrir uma exceção devido à representatividade do clássico. Assim, os titulares de 2025 devem atuar juntos pela primeira vez, com a dúvida sobre Felipe Anderson, único atleta que ainda não atuou na temporada. Por fim, Paulinho, Piquerez e Bruno Rodrigues seguem no DM.

SANTOS X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 3ª Rodada

Data e horário: 22/1/2025, às 21h30

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, Tomás Rincón e Thaciano; Guilherme, Soteldo e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.