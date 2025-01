Herói da virada histórica do Barcelona, Raphinha comenta polêmicas e emoções do jogo

Eleito melhor em campo na virada histórica do Barcelona por 5 a 4 sobre o Benfica, nesta terça-feira (21), pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Champions, Raphinha marcou dois gols, o segundo deles no último lance do jogo, que confirmou a vitória. Após a partida, o brasileiro tentou explicar os sentimentos que teve no Estádio da Luz, em Lisboa.

“É uma mistura de sentimentos. Confesso que o 3 a 1 no primeiro tempo abalou a gente, mas conversamos no intervalo. Conseguimos manter a concentração no segundo tempo. Tomamos outro gol, mas mantivemos a cabeça no lugar para empatar e fazer o gol no último lance”, disse Raphinha, em entrevista à ‘TNT Sports’.

O primeiro gol marcado por Raphinha ocorreu em um lance no mínimo inusitado. Aos 19 minutos do segundo tempo, o goleiro Trubin foi dar um chutão para frente e acertou a cabeça do atacante brasileiro.

“Peguei um pouco no susto ali, tentei direcionar na reta do gol. Doeu um pouco a bolada. Doeu (risos)”, explicou.

Além disso, Raphinha também explicou a confusão que teve entre os dois times após o apito final. O atacante classificou a situação como “normal” pelas fortes emoções proporcionadas pelo jogo.

“Normal depois de um fim como esse. O sangue está quente, e do lado deles também. Eles ficaram chateados pela derrota. Entendo o lado deles. Daí, alguns torcedores me insultaram no calor do momento, e insultei de volta. O pessoal no vestiário começou a me xingar, e xinguei eles de volta. Respeito todo mundo, mas não levo desaforo para casa”, completou o brasileiro.

Raphinha comenta possibilidade de Neymar retornar ao Brasil

Por fim, Raphinha foi questionado sobre a possibilidade de Neymar retornar ao futebol brasileiro.

“Neymar, um jogador como ele, não pode estar parado. Ele não jogar pode estar prejudicando. Mas, se ele voltar a disputar em alto nível no Brasil e voltar a jogar bem e estar bem fisicamente, será bom para ele e para todos”, concluiu.

