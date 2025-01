Atacante explica cavadinhas na classificação do São Paulo na Copinha: ‘Ele não ia ficar parado’

O São Paulo garantiu vaga na final da Copinha. A classificação veio após a vitória, de virada, contra o Criciúma, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (21), na Fonte Luminosa. A classificação do Tricolor teve nome composto: Ryan Francisco.

O Soberano perdia a partida até os 43′ do segundo tempo. O artilheiro da Copinha, com dez gols, entrou ação, com muita ousadias. Foram duas cobranças de pênaltis nos minutos finais, as duas cobradas com uma cavadinha venenosa. Ryan explicou a escolha.

“Eu acho que fui um pouco ousado. Acho que é muito difícil, naquele momento. É um momento em que muitos pensam em tudo que pode acontecer, se eu cavar e o goleiro ficar parado. Mas eu fui feliz demais. Fiquei tranquilo, fiquei pensando. Falei: ‘o goleiro não vai ficar, já dei a primeira cavada’ e aí fui muito feliz”, destacou.

Ryan já está com moral no clube. No dia anterior, atuou pela primeira vez como titular no time principal, no empate contra o Botafogo-SP. O atacante citou alguns ídolos do Tricolor como referência, mas classificou que atua como poucos na posição.

“Do jeito que eu jogo, acho que poucos centroavantes jogam. Eu acho que sou um atacante muito móvel, que gosta de sair para jogar. O São Paulo teve grandes ídolos, Luís Fabiano, o Calleri vem se tornando um ídolo, tenho muitas pessoas. Mas eu sigo trabalhando firme, pensando no que é bom para o São Paulo”, ressaltou.

O São Paulo disputa a sua 12ª final de Copinha no próximo sábado (25), no Pacaembu. O adversário sairá do vencedor entre Corinthians e Grêmio, que acontece nesta quarta (22). O herói da semifinal não estará na decisão, pois está suspenso por conta do segundo cartão amarelo.

