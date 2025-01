Após ameaças da torcida, Guarani desiste de venda de mando contra o Palmeiras

O Guarani teve que recuar na ideia de vender o mando de campo no Campeonato Paulista. O duelo contra o Palmeiras, pela sexta rodada, estava encaminhado para acontecer no Estádio do Café, em Londrina. Entretanto, torcedores do Bugre ameaçaram boicotar jogos do clube, que voltou atrás.

A venda de mando renderia R$ 800 mil para o Guarani. A empresa que realizava a negociação chegou a anunciar a partida no norte do Paraná. Porém, diante da repercussão negativa, o Bugre anunciou nas redes sociais que a partida permanece no Brinco de Ouro da Princesa e pediu para a torcida lotar o estádio.

“O Guarani Futebol Clube esclarece que não haverá mudança no mando de campo do jogo com o Palmeiras, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, e a partida será realizada no Brinco de Ouro. Vamos lotar o Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro e vibrar pelo Bugre em todos os jogos na Nossa Taba”, escreveu o clube.

Vale lembrar que, por conta de determinação do Ministério Público, a partida contará apenas com bugrinos na arquibancada. A medida da torcida única afeta jogos entre equipes de São Paulo, Santos e Campinas.

O Guarani Futebol Clube esclarece que não haverá mudança no mando de campo do jogo com o Palmeiras, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, e a partida será realizada no Brinco de Ouro. Vamos lotar o Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro e vibrar pelo Bugre em todos os jogos na… pic.twitter.com/4d2zWD1ogU — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) January 21, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.